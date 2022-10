Ludogoreț Razgrad, altădată o veritabilă colonie de fotbaliști români, s-a impus în meciul de joi seara din Europa League cu HJK Helsinki, scor 2-0, după ce primul gol al întâlnirii a fost înscris de Denny Gropper (23 de ani), fotbalist cu cetățenie română care însă luna trecută a debutat în naționala Israelului.

Golul reușit în minutul 38 de Gropper, jucător prezentat în exclusivitate pentru România de sport.ro, a venit după o fază spectaculoasă: pasă decisivă cu călcâiul a brazilianului Rick și reluare în forță, fără vreo șansă pentru portar, a fundașului stânga de la Ludogoreț.

Scorul final a fost stabilit în minutul 64 de același Rick. În clasamentul Grupei C din Europa League, Ludogoreț este a doua, cu 7 puncte, în spatele liderului Betis Sevilla (10 puncte), dar peste Roma lui Mourinho (4 puncte) și HJK (un singur punct), și este astfel sigură de primăvara europeană.

Denny Gropper: ”Postul meu preferat este cel de fundaș stânga, dar lovesc foarte bine și cu dreptul”

Denny Gropper, care teoretic era eligibil să reprezinte România la nivel de seniori, a debutat însă luna trecută pentru selecționata Israelului, în 2-1 cu Albania, și apoi a fost integralist în amicalul pierdut cu Malta, scor 1-2.

”Sunt foarte fericit că am ajuns la Ludogoreț. Este un club mare, care joacă an de an în Europa și este un vis împlinit pentru mine să fiu aici.

Postul meu preferat este cel de fundaș stânga, dar lovesc foarte bine și cu dreptul, așa că pot juca pe ambele benzi. Cu ceva timp în urmă am jucat și extremă, pentru că sunt rapid și am o tehnică bună.

Pentru mine este un transfer uriaș, o ocazie incredibilă”, declara Gropper în luna martie, la prezentarea oficială de la Ludogoreț.

Foto: PFC Ludogorets 1945

Video: videa.hu