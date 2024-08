Fostul internațional român de juniori Yasin Hamed (24 de ani), bihorean din Salonta cu tată sudanez și mamă româncă, a semnat sâmbătă cu Al-Ittihad Tripoli, echipa cea mai titrată din fotbalul din Libia.

Mijlocaș central defensiv la începutul carierei, el a debutat în Liga 1 când avea 16 ani, la ASA Târgu Mureș, apoi a mai jucat la Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, Sepsi OSK și FK Csikszereda înainte de a se transfera în Ungaria.

Când era la Sepsi, a primit și convocarea pentru naționala de seniori a Sudanului, alături de care a evoluat inclusiv la turneul final al Cupei Africii pe Națiuni din 2021, competiție jucată în ianuarie-februarie 2022.

După cele patru sezoane petrecute în campionatul maghiar la Nyiregyhaza, Bekescsaba și ETO FC Gyor, cu care a promovat în vară în prima ligă, Yasin a semnat cu echipa numărul 1 din fotbalul libian, Al-Ittihad (18 titluri de campioană, 7 Cupe și 11 Supercupe).

”Un șoim din naționala Sudanului a ales să zboare din Bab Bin Ghashir”, a anunțat poetic clubul Al-Ittihad Tripoli transferul.

Yasin Hamed pentru Sport.ro: ”Sezonul trecut a fost puțin mai greu, din cauza accidentării”

”Am ajuns aici printr-un impresar sudanez, un prieten pe care îl cunosc de cinci-șase ani și cu care am ținut mereu legătura.

Cei de la Al-Ittihad m-au urmărit în câteva meciuri la națională, de acolo mă știau ei în mare parte.

O să joc probabil atacant sau în bandă, nu știu exact, momentan sunt doar de două zile aici.

Am primit și semnale de la națională, oamenii din Sudan mi-au zis că, dacă voi juca la echipa de club, mă vor convoca 100%.

Cum am avut sezonul trecut și ghinionul cu accidentarea, a fost puțin mai greu, dar sper ca sezonul acesta să fie diferit din toate punctele de vedere”, a declarat Yasin pentru Sport.ro.

A fost coleg la naționala României cu Alex Mățan sau Vlad Dragomir

”Chiar îmi amintesc foarte bine de acțiunea de la Tărlungeni, de acolo am prins și naționala antrenată de Adrian Boingiu.

Am jucat în mai multe turnee și meciuri amicale, în Italia, Danemarca, Israel, am și dat niște goluri, era o generație bună, cu Vlad Dragomir, Mățan și ceilalți.

Eu am jucat împreună cu ei la selecționatele Under 18 și Under 19”, declara fotbalistul din România devenit apoi internațional sudanez într-un interviu pentru Sport.ro în care mărturisea și că ”prima convocare a însemnat și prima dată când am ajuns în Sudan”.

Yasin Hamed la naționalele de juniori Under 18 și Under 19 ale României

* 5 meciuri (2 ca titular) / 2 goluri la U18 (2017)

* 2 meciuri (niciunul ca titular) la U19 (2017)

* A înscris în meciurile amicale România - Grecia (Pella) 4-0 și România - Israel 5-2

Yasin Hamed la naționala de seniori a Sudanului

* 11 meciuri (6 ca titular) (2019-prezent)

* A evoluat la FIFA Arab Cup din 2021 și la Cupa Africii pe Națiuni din 2021 (desfășurată în 2022), fiind titular în două dintre cele trei meciuri pe care le-a jucat în faza grupelor (Sudan a terminat pe locul 3 în grupă, sub Nigeria și Egipt, dar peste Guineea-Bissau)

Foto: Al Ittihad SC