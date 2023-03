Luca Alessandro Mihai (mijlocaș, 19 ani), fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro și convocat ulterior la naționalele Under 19 și Under 20 ale României, se află acum sub contract cu SPAL Ferrara (Serie B) și a explicat pentru Sport.ro motivele care l-au făcut să prefere un împrumut până la sfârșitul sezonului la AlbinoLeffe, în Serie C.

”Eu am început sezonul tot împrumutat de SPAL în Serie C, la Trento, antrenorul de acolo, Lorenzo D'Anna, mă urmărise în campionatul Primavera și mi-a propus să vin să debutez în fotbalul profesionist alături de dânsul.

Îi port un respect deosebit și am să vă explic de ce: în Italia există regula, oarecum similară cu cea din România, ca echipele din Serie C care au în componență jucători italieni - subliniez, italieni - sub 21 ani să primească din partea federației o sumă consistentă de bani.

Serie C, ”un campionat profesionist foarte dur” pentru tinerii jucători

Asta, desigur, pentru a încuraja dezvoltarea lor și pentru ca echipele naționale ale Italiei să aibă jucători cu meciuri în picioare într-un campionat profesionist foarte dur și în care simți presiune la fiecare meci.

Domnul D'Anna n-a ținut cont de asta, m-a folosit în multe meciuri și m-a încurajat să fac parte dintr-un proiect care avea ca scop play-off-ul Serie C.

Luca Mihai, felicitat la debut de Jonathan Ikone și Luka Jovic

N-am să uit niciodată debutul meu la profesioniști, care a avut loc într-un meci amical cu Fiorentina.

La sfârșit, am fost abordat și felicitat pentru felul în care am jucat de fotbaliști celebri precum Ikoné sau Luka Jovic, cel care cu doar trei luni înainte câștigase Champions League.

Am jucat constant la Trento și în cele din urmă a venit și convocarea la naționala Under 20 a României pentru cele două meciuri amicale cu Italia și Polonia de la Arad”, a explicat Luca pentru Sport.ro cum a decurs prima parte a acestui sezon.

Coleg și concurent cu Radja Nainggolan la SPAL Ferrara

”Convocările la echipa națională a României îmi aduc o stare de bine, îmi dau motivație și mă determină să mă implic la maximum în ceea ce fac pe teren, cu gândul că data viitoare voi fi din nou convocat.

În perioada dintre tur și retur, SPAL Ferrara, clubul cu care am contract, a dorit să mă întorc pentru a sprijini echipa.

Dar, din cauză că tocmai îl transferaseră pe celebrul Radja Nainggolan, am preferat să rămân până în vară în Serie C, pentru a avea continuitate din punct de vedere sportiv.

AlbinoLeffe ”este construită pe aceleași principii ca Farul Constanța”

Așa că am luat decizia de a mă muta la AlbinoLeffe, care activează, ca Trento, în Serie C, Grupa A, și care se află practic într-o suburbie a orașului Bergamo.

Acest club este construit pe aceleași principii ca Farul Constanța, clubul domnului Hagi. Adică un spirit tineresc, cu idei de joc moderne și cu o bază de pregătire de nivel foarte ridicat.

Luca Mihai a început fotbalul la Dinamo

De asemenea, clubul este cunoscut pentru faptul că reușește să atragă jucători foarte tineri pe care îi valorizează și ulterior îi vinde, și astfel reușește să ajungă la o stabilitate financiară și sportivă”, a mai declarat Luca Mihai pentru Sport.ro.

Tânărul mijlocaș român a evoluat, până la momentul transferului la SPAL Ferrara, la Dinamo, Karlsruher SC, Astoria Walldorf, Chievo Verona și Bologna.

La Trento, în prima parte a sezonului, el a jucat 16 meciuri, iar pentru AlbinoLeffe a debutat oficial în luna februarie.

Pasa de gol a lui Luca Mihai în Mantova - Trento 2-1 (minutul 44)

Foto: Trento, AlbinoLeffe, arhiva personală