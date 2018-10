CRAIOVA - FCSB, LIVE, ORA 21:00 | Dica, obligat sa improvizeze in derby-ul cu oltenii: probleme mari pentru FCSB! Echipele probabile

Craiova - FCSB se joaca in aceasta seara, ora 21:00.

FCSB este obligata sa castige pentru a-si recastiga pozitia de lider. Victoria CFR-ului i-a trimis pe jucatorii lui Dica pe locul 2 in clasament.

Dica are mari probleme in aparare. Balasa si Momcilovic sunt accidentati, astfel ca antrenorul FCSB trebuie sa apeleze la unul dintre mijlocasii centrali pentru a face cuplu cu Planic in centrul defensivei. Nu la Nedelcu, insa. Tanarul mijlocas a fost "blocat" de Gigi Becali la mijlocul terenului.

Dica disputa acest meci si cu sabia deasupra capului. In cazul unei infrangeri si-ar putea pierde postul. Antrenorul FCSB nu simte insa o presiune prea mare.

"Eu am vazut ca patronul echipei a spus altceva. V-a spus clar, ce mai trebuie sa comentez eu? Presiune e mereu la Steaua, e normal. E posibil orice, orice antrenor e posibil sa ajunga sa antreneze Steaua. Deocamdata, nu stiu nimic si nu are rost sa comentez. E un meci important cu Craiova, dar nu e un meci decisiv. Nu se decide maine campionatul", a declarat Nicolae Dica la conferinta de presa.

Si oltenii sunt obligati sa rupa "traditia" si sa castige acest meci. Craiova nu a mai castigat in fata ros-albastrilor din 2002, insa acum au mare nevoie de puncte. Elevii lui Mangia sunt pe locul 7 in clasament si au nevoie de victorie petnru a reveni in zona play-off-ului.

Echipele probabile:



Craiova: Pigliacelli - Martic, Donkor, Kelic, Briceag - Fedele, Mateiu - Mihaila, Mitrita, Bancu - Koljic

FCSB: Balgradean - Junior Morais, Planic, Filip, Benzar - Nedelcu, Teixeira (Ov.Popescu) - Coman, Man, Morutan - Gnohere