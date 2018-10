ULTIMA ORA | MARCA anunta numele antrenorului favorit sa-l inlocuiasca pe Lopetegui pe banca Realului: "Solutie low-cost"

Fostul mijlocas Santiago Solari este principalul favorit pentru inlocuirea lui Julen Lopetegui pe banca lui Real Madrid, anunta cotidianul MARCA.

Real Madrid trece printr-o perioada neagra. Formatia de pe Bernabeu a inregistrat patru infrangeri si un egal in ultimele cinci partide, lucru nemaiintalnit in cei 116 ani de istorie. Acest lucru poate duce la demiterea lui Julen Lopetegui, scrie presa spaniola.

Florentino Perez i-a bagat in sedinta pe oamenii de la Real Madrid si se gandeste serios la inlocuirea antrenorului.

MARCA scrie ca principalul favorit pentru a prelua banca tehnica este Santiago Solari, fost mijlocas al formatiei madrilene, acum antrenor al echipei secunde.

Solari este favorit in fata lui Antonio Conte, despre care presa spaniola a mai scris ca se afla pe lista lui Perez.

Santiago Solari s-a retras din activitate in 2011, dupa ce a jucat peste 200 de meciuri in tricoul blanco. El a condus echipele U18 si U19, iar in 2016 a fost numit la carma formatiei secunde, Real Madrid Castilla.