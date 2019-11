Catalin Cirjan, noua senzatie a lui Arsenal! Povestea pustiului care a plecat din Liga 3, direct la clubul de pe Emirates

Pustiul roman a semnat in vara cu Arsenal Academy, plecand de la Viitorul Domnesti.

Catalin Cirjan apare pe coperta celui mai nou numar din revista celor de la Arsenal Academy, unde a oferit detalii despre mutarea la clubul de pe Emirates, viata in metropola londoneza si despre evolutia sa la echipa de U18 a Academiei.

Catalin este al doilea roman cooptat de Arsenal Academy, dupa ce Vlad Dragomir a evoluat pentru "tunari" pana in 2018, cand a bifat prezente in echipa de rezerve.

Nascut in Bucuresti pe 1 decembrie 2002, Catalin Cirjan a debutat la doar 10 ani in Liga 4, pentru Viitorul Domnesti si a jucat in Liga 3 la 13 ani.

Romanul declara ca este foarte motivat sa aiba succes la Arsenal si ca, desi multe cluburi l-au dorit, a ales gruparea londoneza.

"Acesta este primul meu sezon la Arsenal de cand m-am mutat din Romania si vreau cu orice pret sa am succes aici. Au existat multe cluburi care m-au dorit in vara, dar visul meu a fost intotdeauna sa joc la Arsenal. Impresarul meu si familia au stiut din start de imi doream, asa ca am refuzat toate celelalte oferte. Din prima zi in care am ajuns la Academie, am stiut ca locul meu este aici si ca acesta este clubul unde pot ajunge la cel mai inalt nivel al meu", a spus Cirjan.

Tanarul fotbalist a beneficiat de o saptamana de pregatire la Arsenal, inainte sa semneze.

"Am acelasi impresar ca al lui Vlad Dragomir, asa ca un scouter a venit sa ma vada. Am primit o invitatie de o saptamana la un trial aici, unde din pacate m-am accidentat. Mi-a fost teama pentru ce avea sa urmeze, dar totul s-a asezat si am ajuns la Arsenal Academy", a adaugat aceasta in interviu.

Primele probleme intampinate la Londra au fost cele legate de limba, dar Catalin e de parere ca a reusit sa le depaseasca rapid:

"A fost dificil la inceput din cauza limbii engleza, dar nu pentru mult timp, pentru ca oamenii de la club m-au ajutat si cred ca acum vorbesc destul de bine. Baietii din echipa m-au incurajat mereu si ii consider fratii mei. Sunt sigur ca vom face multe lucruri frumoase impreuna!"

"Aici lumea traieste pentru fotbal, respira fotbal!"

De asemenea, Catalin Cirjan spune ca diferentele sunt majore fata de Romania si ca nu se astepta la asa ceva: "Nu-mi vine sa cred calitatea conditiilor de pregatire, a metodelor. Nivelul staff-ului tehnic este foarte ridicat! Ce se intampla aici ar trebui sa se intample si in Romania. Cu toate astea, cred ca fotbalul romanesc creste foarte mult, am batut Anglia la U21, iar acest lucru cred ca se datoreaza si faptului ca multi jucatori tineri romani au mers la academii europene."

Pustiul roman, care evolueaza ca mijlocas ofensiv, a jucat 6 meciuri in acest sezon la echipa U18, reusind 3 pase de gol.

"Sunt al doilea roman de la Arsenal Academy, dupa Vlad Dragomir, si sper ca primul care va ajunge la echipa mare!"

Visul lui Catalin a fost sa ajunga de mic la Arsenal: "Trebuie sa ma credeti cand spun ca am visat sa joc pentru 'tunari' inca de la varsta de 5 ani, cand purtam cu mandrie tricoul lui Thierry Henry. Sunt gata sa fac totul pentru a-mi indeplini visul!"