În urmă cu șapte ani, exact la data de 5 noiembrie, Emeric Ienei a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, în care a vorbit printre altele și despre conflictul dintre CSA Steaua și FCSB.

Emeric Ienei: ”FCSB și CSA Steaua s-ar completa perfect!”

Legendarul antrenor al Stelei ’86 se arăta la acel moment îndurerat de scindarea apărută la echipa cu care a scris pagini de istorie în fotbal și mărturisea că și-ar dori ca FCSB și CSA Steaua să fuzioneze și să redevină clubul de odinioară, având în vedere că, în opinia regretatului antrenor, cele două entități s-ar completa perfect.

”Mi-a părut rău că suflarea stelistă s-a împărțit efectiv în două și că cele două cluburi nu s-au înțeles, ca echipa Stelei să rămână una redutabilă, așa cum a fost cândva. Nu e bine. Eu sunt pentru amândouă echipele, să știți!

Însă, aș vrea să văd la CSA Steaua o selecție mai bună de jucători tineri. Iar dincoace, la FCSB, există câțiva jucători tineri, talentați, dar nu este suficient. Cred că cele două cluburi s-ar completa perfect – lot, suporteri, buget, marcă, performanțe, palmares”, spunea Emeric Ienei în 2018 într-un interviu acordat jurnalistului Gabriel Chirea.

ÎCCS a respins apelul FCSB-ului în procesul cu CSA Steaua

FCSB a pierdut ultima cale de atac în războiul pentru marca „Steaua”, după ce judecătorii au respins recursul formulat de avocații campioanei.

”Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă.

Respinge ca nefondat recursul declarat de reculenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se precizează în decizia ÎCCJ.

