În acest moment, dacă Barcelona ar accepta oferte, Lamine Yamal ar doborî recordul absolut stabilit de transferul lui Neymar la PSG (222 milioane €).

Starul lui FC Barcelona și al naționalei Spaniei are o valoare estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, potrivit unui raport CIES. Nicio altă sumă din fotbal nu se apropie în acest moment de această cifră.

Lamine Yamal este cotat la 350 de milioane de euro!

La doar 18 ani, Yamal este considerat cel mai scump fotbalist din lume, indiferent de vârstă. Depășește valori estimate pentru jucători precum Mbappe, Haaland sau Bellingham, fiecare evaluat la 180 de milioane de euro.

Topul CIES al celor mai valoroși jucători sub 20 de ani arată astfel:

Lamine Yamal (Barcelona, 18 ani) – 349,6 milioane €

Estevao (Chelsea, 18 ani) – 118,1 milioane €

Pau Cubarsí (Barcelona, 18 ani) – 112,7 milioane €

Franco Mastantuono (Real Madrid, 18 ani) – 102,4 milioane €

Warren Zaire-Emery (PSG, 19 ani) – 92,3 milioane €

Yamal este deja o piesă de bază la Barcelona și la naționala Spaniei. Winger dreapta de meserie, puștiul se poate lăuda deja cu 115 meciuri pentru echipa mare a Barcelonei, cu 29 goluri marcate și 39 de pase decisive livrate.

La naționala Spaniei și-a făcut debutul în 2023, la doar 16 ani, și a strâns 23 de meciuri și șase goluri.

