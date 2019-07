Belgienii dezvaluie motivul REAL pentru care l-au transferat pe Ianis Hagi! "Sunt convins ca veti auzi de el!"

Genk a reusit sa-l transfere pe Ianis Hagi, iar belgienii sunt extrem de incantati de fiul "Regelui".

Dimitri De Condne, directorul sportiv al lui Genk, a vorbit in presa belgiana despre tanarul mijlocas pe care l-a laudat dupa primele minute jucate. Oficialul lui Genk il vede pe Hagi jr drept o investitie in viitor, iar belgienii sunt convinsi ca au dat lovitura: il vor transfera pe Ianis pe o suma uriasa peste cateva sezoane.

"Ianis este un jucator creativ care poate pune pe cineva in situatie de gol in orice moment. Sunt convins ca veti auzi de el! Am investit mult si eforturile se vor vedea. Daca vom pastra echipa asta timp de doi-trei ani, vom avea o echipa fantastica", a declarat De Conde pentru SportMagazine.

Potrivit presei belgiene, Genk a platit 4 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Hagi, iar salariul jucatorului este de 660.000 de euro pe sezon.