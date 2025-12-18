La scurt timp după oficializarea plecării lui Yilmaz, presa din Turcia a speculat că Marius Șumudică ar putea reveni pentru a treia oară la echipa unde evoluează românii Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Decizia luată de Marius Șumudică în privința noului antrenor

Turcii susțin însă că șefii de la Gaziantep nu au discutat deocamdată cu niciun antrenor aflat pe listă, însă au tras o concluzie clară: s-au decis să instaleze pe banca echipei un antrenor străin.

După ce Șumudică și-a încheiat al doilea mandat la Gazaiantep, turcii au optat pentru antrenori turci. Au urmat Selcuk Inan, Ibrahim Kursat Daloglu, Ismet Tasdemir și Burak Yilmaz, însă, mai nou, vor să revină la un antrenor din străinătate.

Motivul? Faptul că cei din conducerea clubului nu se înțeleg deloc cu antrenorii turci. GaziantepPusula scrie însă că Gaziantep nu se grăbește cu luarea unei decizii, iar cei din club vor să analizeze foarte bine toate opțiunile.

Marius Șumudică era convins că Gaziantep vrea un antrenor turc

După ce a aflat despre interesul fostei sale echipe, Marius Șumudică, antrenor aflat în acest moment fără echipă, a explicat că, în opinia sa, cel mai probabil Gaziantep preferă să numească un antrenor turc.

”Ştiam de aseară de interesul lui Gaziantep. Antrenorul de acolo a fost hulit şi huiduit de o mare parte a publicului după înfrângerea de acasă. Şi ei au spus că cele mai bune rezultate le-au avut cu Şumudică, cele mai bune rezultate în toată istoria lui Gaziantep.

Au terminat pe 8 cu Şumudică din postura de nou-promovată şi că Şumudică este una dintre cele mai bune soluţii. Dar este departe… am primit şi eu fel de fel de mesaje de la jurnalişti turci.

Probabil vor pune un antrenor turc. E greu să pătrunzi în Turcia ca antrenor român. Patru ani să stau în Turcia, ca antrenor român, este ca şi cum aş fi luat de două ori titlul în România”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

