Surpriza URIASA: unde poate ajunge Grozav dupa ce a fost dat afara de Dinamo: "Are contractul pregatit!"

Gicu Grozav a reluat discutiile cu echipa care l-a dorit insistent si inainte de venirea la Dinamo.

Mijlocasul ofensiv de 28 de ani discuta cu Universitatea Cluj. Grozav i-a refuzat pe ardeleni acum o luna si jumatate, insa in situatia de acum ia in calcul varianta din ce in ce mai serios.

Discutiile sunt confirmate de Ioan Ovidiu Sabau, managerul general al Universitatii. Grozav ar putea fi primul transfer al lui Bogdan Lobont, care isi va incepe contractul cu Universitatea pe 1 ianuarie.

"S-a discutat cu Gicu. M-as bucura foarte mult sa vina, este un jucator de mare valoare. Sa nu se supere Mircea Rednic pe mine, eu n-as fi renuntat la el. Este un jucator de nationala. E peste toti ceilalti de la Dinamo. Nu este pregatit, dar poate sa faca diferenta, are valoare si calitate", a spus Sabau pentru Look Sport.