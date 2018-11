Rednic a dezvaluit motivul real pentru care Grozav a plecat de la Dinamo! De ce nu s-a opus nicio secunda plecarii

Mircea Rednic a explicat la conferinta de presa de azi de ce nu s-a opus niciun moment plecarii lui Gicu Grozav de la Dinamo.

Rednic a lasat de inteles ca daca Grozav si-ar fi cerut scuze pentru modul in care a batut penalty-ul la Miercurea Ciuc, ar fi ramas la Dinamo.

Grozav nu a avut insa nicio reactie, iar aceasta atitudine l-a deranjat pe Rednic.

"Imi pare rau de Grozav, va spun sincer, dar el nu a avut nicio reactie. Ma asteptam sa isi ceara scuze, sa vina in vestiar sa vorbeasca. Asa fac jucatorii care gresesc, vin in fata echipei si spun <<Imi pare rau, n-am fost inspirat>>. El nu a facut asta. N-a venit nici la mine sa vorbeasca. Am trecut pe langa el si i-am zis niste lucruri, dar nimic din partea lui", a spus Rednic.

Dinamo e pe loc de retrogradare si o va intalni pe FC Voluntari, luni, de la ora 21:00.

"Eliminarea din Cupa a lasat semne, n-a fost usor. Dar am vazut reactia jucatorilor la antrenamentul de ieri, au inteles ca nu mai e de joaca."

"Intalnim o echipa care a avut evolutii bune in ultima perioada, in campionat, si cu Chiajna, si cu FCSB... Va fi un meci greu, pe care suntem obligati sa il castigam".

"Orice s-ar intampla, raman la Dinamo. Am contract pana in 2020, sper sa il prelungesc" - Mircea Rednic.