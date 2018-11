Omul care a inventat scarita la penalty si-a desemnat urmasul! Surpriza totala: nu e Gicu Grozav :)) Pe cine a ales intre Messi, Pirlo si Ramos

Antonin Panenka, fotbalistul ceh care a dat prima data o "scarita" din penalty, in 1976, la EURO, spune ca Sergio Ramos este urmasul sau.

Antonin Panenka, acum in varsta de 69 de ani, este inventatorul "scaritei din penalty". El a marcat pentru prima data cu un astfel de procedeu la EURO 1976, intr-un meci Cehoslovacia - Germania de Vest.

Panenka a fost intrebat cine este jucatorul care a replicat cel mai bine executia si l-a ales pe capitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos, cel care a punctat cu o scarita si in meciul cu Valladolid, in weekendul trecut.

"Da, Ramos cred ca a dat deja de vreo doua-trei ori, in ultima vreme, nu? Cred ca e cel mai bun imitator, pentru ca are deja mai multe la activ.



Portarii stiu ca trage asa, dar cu toate acestea inca o face, ceea ce inseamna ca este un executant foarte bun", a spus Panenka.

Antonin Panenka a mai spus ca este un mare fan al fotbalului din La Liga.

"Imi place foarte mult sa ma uit la meciurile din Spania. Si eu, cand eram tanar, am fost aproape sa ajung in Spania. Real Murcia m-a dorit, dar transferul nu s-a realizat, din nefericire", spune Panenka, care acum are 69 de ani.

Panenka a mai povestit ca a exersat doi ani penaltyurile cu scarita inainte de a-l bate pe primul.

Sergio Ramos a batut penalty cu scarita la EURO 2012, impotriva Portugaliei, dar si in acest sezon, cu Girona si Valladolid.