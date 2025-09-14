Jurnaliștii italieni au taxat imediat prestația ezitantă a acestuia, în ciuda faptului că a încheiat meciul fără gol primit.



Cei de la Tuttomercatoweb i-au acordat nota 5 și nu au avut milă de fostul portar de la CFR Cluj, subliniind erorile comise în partida contra echipei lui Marius Marin, care a rămas pe banca de rezerve.



"Este adevărat, Udinese pleacă de pe teren cu punctaj maxim și cu poarta intactă, dar el și-a făcut treaba pentru a le permite toscanilor să marcheze. Câteva gafe de subliniat cu roșu, inacceptabile", a notat publicația italiană.



Eroare de cascadorii râsului în minutul doi



Criticile nu sunt nefondate. Chiar în debutul partidei, în minutul doi, Răzvan Sava a fost protagonistul unui moment care putea să o coste scump pe Udinese. Portarul român a comis o gafă monumentală, luftând incredibil pe lângă o minge, însă, din fericire pentru el, atacantul advers Meister nu a reușit să profite de cadoul nesperat.



Victoria lui Udinese a fost adusă de golul marcat de Iker Bravo, în minutul 14. Cu acest succes, echipa friulană a acumulat 7 puncte după primele trei etape și ocupă un surprinzător loc 3 în clasamentul din Serie A.

