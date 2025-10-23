LIVE TEXT pe Sport.ro, Răzvan Marin și AEK Atena joacă acasă cu Aberdeen în etapa a doua din Conference League.

Grecii vin după un eșec cu NK Celje, 1-3 în deplasare în runda inaugurală a competiției continentale, iar pe plan intern au pierdut ultimul meci, derby-ul de acasă din Superliga elenă cu PAOK Salonic, 2-0 pentru echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

Răzvan Marin, convocat dar nefolosit în meciurile României din această lună



Răzvan Marin nu a prins niciun minut în cele două meciuri ale echipei naționale din luna octombrie, amicalul cu Moldova, scor 2-1, și partida din preliminariile CM 2026 cu Austria, scor 1-0.

După amicalul cu Moldova, selecționerul Mircea Lucescu a spus că Răzvan Marin s-a accidentat, motiv pentru care l-a convocat la națională pe Adrian Șut.

Ulterior, tatăl fotbalistului, Petre Marin, a spus că Răzvan a lipsit doar la un antrenament și l-a contrazis astfel pe selecționer, care a spus că jucătorul nu s-a antrenat toată săptămâna.

Răzvan Marin s-a arătat deranjat de atitudinea lui Mircea Lucescu și chiar a spus voalat că selecționerul a încercat să găsească scuze pentru care fotbalistul nu a fost folosit.

