După amicalul cu Moldova, Mircea Lucescu a spus că Răzvan Marin s-a accidentat, motiv pentru care l-a convocat la națională pe Adrian Șut.

Marius Șumudică: ”M-a dezamăgit declarația lui Marin!”

Ulterior, tatăl fotbalistului, Petre Marin, a spus că Răzvan a lipsit doar la un antrenament și l-a contrazis astfel pe selecționer, care a spus că jucătorul nu s-a antrenat toată săptămâna.

Răzvan Marin s-a arătat deranjat de atitudinea lui Mircea Lucescu și a spus voalat faptul că selecționerul a încercat să găsească scuze pentru care fotbalistul nu a jucat. Discursul lui Răzvan Marin l-a revoltat pe Marius Șumudică.

”M-a dezamăgit declarația lui Răzvan Marin! M-a dezamăgit! Iese și spune că... ’Dacă nu mai e nevoie de mine să mi se spună în față. Că nu mai vin’... L-a prins supărat că n-a jucat la ultimul meci, n-a luat parte din teren la bucurie. N-ai voie să afirmi așa ceva și să faci o astfel de declarație, indiferent cine era selecționer.

Trebuie să te gândești, în primul rând, la tine! Involuntar lovești în selecționer și nu e OK. Adică îți faci rău numai ție! Eu îl știu pe Răzvan, e aceeași generație cu fi-miu... Îl respect și pe tatăl lui, mi-a fost coleg de echipă, dar nu cred că e momentul! Nu și-a găsit bine momentul, după victoria asta cu Austria”, a spus Marius Șumudică, conform GSP.

Ce a spus Răzvan Marin

”Sunt ok, am avut o încărcătură la coapsă. Eu am ajuns luni dimineață la cantonament, după-amiază am făcut antrenament normal. Marți am făcut antrenament, iar spre final am simțit o încărcătură, i-am zis preparatorului și lui Mister dacă pot să ies că simt încărcătură.

Mai erau 5-10 minute și am preferat să ies. Miercuri m-am antrenat normal, joi înaintea meciului am făcut antrenament cum facem de obicei. După meci am alergat cu preparatorii și ceilalți băieți care nu au jucat sau au jucat mai puțin. Am făcut lansate.

Vineri dimineață când m-am trezit am simțit iar o încărcătură și i-am transmis doctorului. Dar i-am zis că nu e nimic grav și că vreau să mă antrenez vineri după-amiază. El a vorbit probabil cu nea Mircea și au zis să stau liniștit să nu risc nimic și să fac RMN sâmbătă dimineață și să vedem ce spune RMN-ul.

Doar că nea Mircea între timp a făcut declarațiile pe care le făcuse la conferință. Aia a fost. Nu a fost nicio ceartă. S-a mai scris că a fost o ruptură între mine și nea Mircea. Nu am avut nicio discuție, asta a fost toată povestea. Nu a fost nici măcar o accidentare.

I-am zis că pot să mă antrenez și să joc dacă e nevoie de mine. Aș fi preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine și mai bine să stau pe bancă decât să se zică că sunt accidentat sau lovit.

Nu mai suntem copii, nu avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte, să nu fim destul de maturi să luăm lucrurile așa cum sunt. Eu așa aș fi preferat. Probabil sunt mulți jucători care preferă să li se spună lucrurile în față. E mult mai corect și normal. Așa văd lucrurile eu, poate greșesc. Doctorul știa foarte bine că nu e nimic și sigur i-a transmis că nu e nimic grav. Sigur i-a transmis lui nea Mircea care probabil nu a vrut să riște.

Pe mine ce m-a deranjat și am rămas puțin trist și dezamăgit a fost asta cu accidentarea. M-au sunat și directorul sportiv și antrenorul să mă întrebe care e situația. S-a creat o confuzie totală pentru că după am apărut la antrenamentul oficial și am făcut normal. În presă se scriau anumite lucruri. Le-am explicat.

Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun să joc la națională să mi se spună direct, nu să se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a spus Răzvan Marin la Digisport.

