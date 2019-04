OFICIAL! Razvan Marin este noul jucator al lui Ajax Amsterdam! Suma anuntata de olandezi pentru transfer

Razvan Marin a dat golul victoriei pentru Standard Liege in meciul cu Gent, iar azi a plecat sa finalizeze transferul la Ajax Amsterdam.

UPDATE: Razvan Marin este oficial noul jucator al lui Ajax Amsterdam! El a semnat un contract pe 5 ani, Ajax urmand sa plateasca 12.5 milioane de euro in schimbul mijlocasului roman.

20% din aceasta suma, adica 2.5 milioane de euro, va primi Viitorul in urma acestui transfer. In 2017, Viitorul a incasat 2 milioane de euro dupa ce l-a cedat pe Marin la Standard.

Razvan Marin a fost prezentat intre 2 legende ale fotbalului si ale clubului olandez: Edwin van der Sar si Marc Overmars.

Cei de la Standard Liege au confirmat la randul sau ca Razvan Marin va deveni jucatorul lui Ajax din vara

Razvan Marin va efectua azi vizita medicala la Amsterdam, iar apoi va semna un contract pe cinci sezoane, anunta cotidianul Le Soir. Marin a primit acceptul sefilor sai de a petrece azi toata ziua in Olanda. Daca medicii lui Ajax nu vor descoperi o problema mediacala, jucatorul va semna deja actele de transfer. Ajax plateste 12 milioane de euro pentru transferul lui Razvan Marin de la Standard Liege. 2,4 milioane de euro vor ajunge la Viitorul lui Gica Hagi, cota din transferul in Belgia.

Răzvan Marin travels to Amsterdam today for his medical. Should the 22-year-old midfielder pass that, he will put pen to paper on a five-year contract with Ajax. ???? • @sudpresseonline pic.twitter.com/CLWGJd9dtX — AjaxTimes (@ajaxtimes) April 4, 2019

RAZVAN MARIN, NERVI DE OTEL!

Razvan Marin a marcat in minutul 90 din penalty pentru Standard si a adus victoria echipei sale in deplasare cu Gent, scor 2-1. Jucatorul roman e unul dintre cei mai buni pasatori din fotbalul belgian in acest sezon, cu peste 1600 de pase reusite.



RAZVAN MARIN, PE DRUMUL SPRE BARCELONA?



Razvan Marin merge la Ajax sa-l inlocuiasca pe Frenkie De Jong, cumparat de Barcelona cu 75 de milioane de euro. Legate de legendarul Johan Cruyff, Ajax si Barcelona vor sa stabileasca un parteneriat prin care Barcelona va trimite jucatorii crescuti de academie care nu au loc in echipa lui Valverde la Ajax, iar olandezii sa-si vanda cele mai bune produse liderului din Spania. Anuntul a fost facut de directorul sportiv al lui Ajax, Marc Overmars. "Suntem intr-o relatie buna cu Barcelona, vor sa vorbim si sa vedem cum putem imprumuta niste jucatori de la ei. Nu suntem insa o ramura a acelui club, ar fi doar un parteneriat. Detaliile nu au fost discutate inca", a spus Overmars. Barcelona vrea sa-l cumpere si pe fundasul De Ligt in vara de la Ajax, jucator cotat la 80 de milioane de euro.

RAZVAN MARIN, TRANSFER RASUNATOR PENTRU STANDARD

Transferul lui Razvan Marin la Ajax e un motiv de mandrie pentru antrenorul lui Standard Liege, legendarul Michel Preud'homme.

"Stilul lui corespunde cu cel al celor de la Ajax. Este o frumoasa recompensa pentru el, merita acest transfer. Stiam demult de interesul celor de la Ajax pentru ca il cunosc bine pe antrenorul secund, Alfred Schreuder. Nu stim ce se va intampla, dar nimic nu este imposibil in fotbal pana cand nu este totul oficial", a declarat Michel Preud'homme.

RAZVAN MARIN, cel mai de succes produs marca Gica Hagi!

Razvan Marin e jucatorul lansat de Gica Hagi care a ajuns cel mai departe. "Regele" e mandru ca produsul acamiei sale e protagonistul unui transfer de 12 milioane de euro la Ajax.

"Razvan e un jucator extraordinar, care creste, ma bucur ca, din cand in cand, cand va mai zic cate ceva, se intampla. Am incredere, e unul dintre produsele noastre foarte bune, un baiat extraordinar, serios, care progreseaza in fiecare zi, in fiecare minut, in fiecare saptamana, luna, an, el se duce in sus si lucrul e important ca avem un asemenea jucator" , a continuat Hagi.