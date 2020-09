Razvan Marin i-a cucerit pe italieni! Ce au facut suporterii lui Cagliari in momentul in care mijlocasul a fost schimbat

Cagliari a pierdut duelul cu Lazio, scor 2-0.

Razvan Marin a impresionat, insa, pe teren. El a fost titular si a jucat 70 de minute, cand a fost inlocuit dupa ce primise un cartonas galben, in debutul reprizei secunde.

Desi Cagliari era condusa cu 1-0, mijlocasul a fost aplaudat zeci de secunde in momentul schimbarii. Fanii s-au ridicat in picioare si l-au aclamat pentru pasele reusite in meci.

Razvan Marin a fost la a doua aparitie in tricoul lui Cagliari, el intrand pe teren si in meciul cu Sassuolo, in care a jucat 75 de minute.

In meciul dintre Cagliari si Lazio, Stefan Radu a jucat 89 de minute pentru oaspeti.