A castigat titlul in Spania si Europa League, iar acum vine sa joace langa Razvan Marin! Transfer spectaculos la Cagliari: "Au ajuns la un acord"

Razvan Marin a semnat un contract pe 4 ani cu Cagliari, echipa care evolueaza in Serie A.

Cagliari era in negocieri cu Inter pentru transferul lui Radja Nainggolan, insa cele doua parti au ajuns la un acord pentru alt fotbalist: Diego Godin!

Fundasul, care are un titlu in Spania in palmares si doua trofee Europa League cu Atletico Madrid, va ajunge la Cagliari, anunta Gazzetta dello Sport.

Fundasul uruguayan de 34 de ani nu mai face parte din planurile lui Conte pentru sezonul viitor si Inter a decis sa ii dea drumul.

Potrivit sursei citate, inclusiv Godin ar fi incantat de mutare. Sotia fundasului, Sofia Herrera, este nascuta la Cagliari, echipa pentru care tatal ei, Jose Oscar, a jucat in anii '90.

Pe langa titlul din La Liga si cele doua trofee de Europa League, Godin a mai castigat cu Atletico Madrid trei Supercupe ale Europei, o Cupa si o Supercupa a Spaniei.

5 milioane de euro este cota de piata a lui Diego Godin, potrivit Transfermarkt. La Cagliari, fundasul va fi coleg cu Razvan Marin, transferat recent de la Ajax. Romanul a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea din Serie A.

