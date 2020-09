Denis Dragus, pe urmele lui Razvan Marin! Atacantul o va parasi pe Standard Liege pentru o echipa din Serie A!

Denis Dragus se va transfera la o echipa nou-promovata in Serie A.

Denis Dragus (21 de ani) va pleca dupa doar un an de la Standard Liege. Tanarul atacant va semna cu Crotone, formatie nou-promovata in Serie A.

In ultimul sezon, Dragus nu a mai reusit sa impresioneze. El a prins doar 3 aparitii, jucand 13 minute in total. Ca urmare a acestei situatii, fotbalistul roman va pleca imprumut pentru un sezon in Italia. Crotone poate lua in calcul un posibil transfer definitiv al acestuia.

Salariul lunar al fotbalistului va fi de 15.000 de euro conform ProSport.

1,8 milioane de euro au platit belgienii in vara anului 2019 celor de la Viitorul

1,3 milioane de euro este cota de piata a lui Dragus, conform Transfermarkt.