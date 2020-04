Razvan Marin are oferte din Anglia si Italia! Mijlocasul roman o poate parasi pe Ajax in vara

Razvan Marin o poate parasi pe Ajax dupa ce sezonul din Olanda s-a anulat.

Razvan Marin, mijlocasul roman al lui Ajax Amsterdam, si-a anuntat echipa ca daca va pleca, o va face doar pentru a evolua intr-un campionat mai bine cotat decat Olanda. Eredivise a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus si nici o echipa nu va retrograda, iar titlul ramane vacant.

Razvan are oferte din Anglia si Italia, conform soccernew.nl. El mai este dorit si de FC Bruges, dar nu doreste o revenire in campionatul Belgiei, care s-a anulat de asemenea.

Marin a venit la Ajax de la Standard Liege in schimbul a 12,5 milioane de euro in 2019. In prezent este cotat la 8 milioane de euro si a atras atentia echipelor prin siguranta de care da dovada pe teren.

In acest sezon, Razvan Marin a jucat 17 meciuri pentru Ajax in care a reusit doua assist-uri. Are 21 de prezente in echipa nationala, pentru care a marcat un gol contra Armeniei.