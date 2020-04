Ce LOVITURA incearca Klopp pe piata transferurilor! Vrea sa fure jucatorul unei rivale din Anglia: negocierile sunt foarte avansate

Jurgen Klopp s-a descurcat foarte bine in acest sezon si doreste sa isi asigure echipe si pentru viitor.

Willian este in negocieri cu Liverpool si ar putea pleca de pe Stamford Bridge in vara, potrivit Sport.es. Atacantul brazilian in varsta de 31 de ani mai are contract cu Chelsea pana in iunie si a mai fost in discutii cu Arsenal si Tottenham.

Potrivit publicatiei, negocierile intre Willian si Liverpool sunt foarte avansate, avand in vedere un acord profitabil pentru ambele parti.

Willian a ajuns la Chelsea in 2013, dupa ce englezii au platit lui Anji Makhachkala 30 de milioane de euro. Brazilianul are peste 300 de prezente pentru Chelsea si a fost in negocieri cu Barcelona acum doi ani. A reusit sa castige de doua ori Premier League si un trofeu Europa League.

Jurgen Klopp este dornic sa isi consolideze atacul dupa ce a defilat in acest sezon de Premier League si ii poate pierde pe Mane sau Firmino.

Willian a mai jucat la Sahtior Donetsk, unde s-a facut remarcat dupa ce a inscris peste 20 de goluri si a cucerit patru titluri si o Cupa UEFA.