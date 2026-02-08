Răzvan Marin (29 de ani) a avut o evoluție excelentă în Panserraikos - AEK Atena 0-4, partidă contând pentru etapa a 20-a din campionatul Greciei.

Răzvan Marin, la înălțime în Panserraikos - AEK Atena

Internaționalul român (71 de selecții, 12 goluri și 10 pase decisive) a reușit să înscrie o dată și să ofere două assist-uri către coechipierii săi.

Marin a punctat din penalty în minutul 89 și a făcut 2-0, iar pasele sale de gol au venit în minutele 55 (1-0) și 90+1 (3-0).

Răzvan Marin a fost ales omul meciului pentru evoluția sa. Portalul SofaScore i-a acordat nota 9.4, detașat cea mai mare de pe teren.

În urma victoriei spectaculoase, AEK a ajuns la 48 de puncte și a urcat cel puțin provizoriu pe prima poziție din Superliga Greciei.

Sezon solid pentru Marin

Răzvan Marin demonstrează în Grecia, în stagiunea curentă, că este un fotbalist cu experiență în Serie A (169 de meciuri).

Statistica sa la AEK Atena este bună pentru un mijlocaș central: 33 de partide, cinci goluri și șase pase decisive.