AEK a întâlnit-o miercuri seară pe OFI Crete, în sferturile de finală ale Cupei Greciei. Cele două grupări s-au confruntat pe ”ODAP Arena” din Atena.
La capătul celor 90 de minute, oaspeții s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Eddie Salcedo din minutul 80, și s-au calificat în semifinalele cupei.
Nota primită de Răzvan Marin după ce AEK Atena a fost eliminată din Cupa Greciei
Răzvan Marin a intrat în actul secund al confruntării, mai exact în minutul 58, când l-a înlocuit pe Petros Mantalos la mijlocul terenului.
Pentru maniera în care a evoluat în ultima jumătate de oră, Marin a fost notat de portalul de specialitate FlashScore cu 6,9.
Statistici Răzvan Marin cu OFI Cred
- Șuturi: 2
- Șuturi pe poartă: 1
- Șuturi pe lângă poartă: 1
- Șuturi din afara careului: 2
- Atingeri: 39
- Faulturi suferite: 1
- Pase reușite: 25/29
- Pase în treimea adversă: 8/12
- Pase lungi: 2/3
- Centrări: 2/4
- Dueluri: 3
- Dueluri la nivelul gazonului câștigate: 1/3
Ce urmează pentru AEK
Pentru AEK urmează meciul cu Panathinaikos din Superliga Greciei de duminică seară, de la ora 21:00. Partida va conta pentru etapa cu numărul 17 din primul eșalon.
În clasament, AEK ocupă poziția a treia cu 38 de puncte. În 16 etape, clubul din Atena a bifat 12 victorii și două remize, la care s-au adăugat și două înfrângeri.