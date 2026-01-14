AEK a întâlnit-o miercuri seară pe OFI Crete, în sferturile de finală ale Cupei Greciei. Cele două grupări s-au confruntat pe ”ODAP Arena” din Atena.



La capătul celor 90 de minute, oaspeții s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Eddie Salcedo din minutul 80, și s-au calificat în semifinalele cupei.



Nota primită de Răzvan Marin după ce AEK Atena a fost eliminată din Cupa Greciei



Răzvan Marin a intrat în actul secund al confruntării, mai exact în minutul 58, când l-a înlocuit pe Petros Mantalos la mijlocul terenului.



Pentru maniera în care a evoluat în ultima jumătate de oră, Marin a fost notat de portalul de specialitate FlashScore cu 6,9.



Statistici Răzvan Marin cu OFI Cred



Șuturi: 2

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi pe lângă poartă: 1

Șuturi din afara careului: 2

Atingeri: 39

Faulturi suferite: 1

Pase reușite: 25/29

Pase în treimea adversă: 8/12

Pase lungi: 2/3

Centrări: 2/4

Dueluri: 3

Dueluri la nivelul gazonului câștigate: 1/3



Ce urmează pentru AEK



Pentru AEK urmează meciul cu Panathinaikos din Superliga Greciei de duminică seară, de la ora 21:00. Partida va conta pentru etapa cu numărul 17 din primul eșalon.



În clasament, AEK ocupă poziția a treia cu 38 de puncte. În 16 etape, clubul din Atena a bifat 12 victorii și două remize, la care s-au adăugat și două înfrângeri.

