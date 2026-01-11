Degeaba au spus unii, după AEK Atena – Universitatea Craiova (3-2) că formația greacă era una de bătut! Desigur, orice echipă poate fi învinsă, dar trupa care a scos Craiova din Europa traversează o campanie extraordinară.

În această seară, echipa lui Răzvan Marin și-a prelungit seria de invincibilitate la... 14 meciuri în toate competițiile! Ultimul eșec datează din 26 octombrie.

În partida din campionat, în deplasare cu Aris Salonic, oaspeții au smuls un punct, scor 1-1, la capătul unui meci sufocant. Koita a deschis scorul pentru AEK Atena, în minutul 8, dar Jensen a egalat, trei minute mai târziu. Și așa s-a și încheiat o partidă incendiară, în care arbitrul a împărțit cinci cartonașe galbene.

Răzvan Marin, evoluție excelentă în Aris – AEK Atena

La formația vizitatoare, Răzvan Marin a fost titular și integralist. Flashscore l-a notat cu 7,5, la fel ca și cel mai bun jucător de la AEK, Koita. Iată cifrele trecute în dreptul internaționalului român:

*Acuratețea paselor: 84% (68 din 81)

*Atingeri ale balonului: 105

*Dribblinguri reușite: 67% (2 din 3)

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

După rezultatul acesta, lupta pentru titlu rămâne aprinsă în Grecia. Primele trei clasate sunt despărțite de un punct, după cum se poate vedea mai jos.

