U BT Cluj, înfrângere clară cu Partizan Belgrad în Liga Adriatică

În etapa a XVII-a, penultima din grupă, mai sunt programate partidele dintre Dubai Basketball – Igokea, KK Krka – KK Split şi FMP Belgrad - KK Borac Čačak.

Ultima etapă, în 7 februarie, programează tot un meci în deplasare pentru campioana României, cu KK Borac Čačak. U BT Cluj şi-a asigurat calificarea în Top 8 încă din etapa a XIII-a.

În faza Top 8, în care se intră cu punctele acumulate în grupă, se va juca încrucişat, tur-retur, cu cele patru formaţii calificate din grupa B (13 februarie – 17 aprilie). În sferturi se va juca apoi în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, între 8-22 mai.

Rezultatele de până acum ale campioanei României în grupa A sunt: 85-83 şi 92-82 cu KK Krka Novo mesto, 77-81 şi 93-110 cu Dubai Basketball, 80-87 şi 105-87 cu KK Split, 106-84 şi 108-114 cu Igokea, 97-76 cu KK Borac Čačak, 95-82 şi 96-85 cu SC Derby, 104-98 şi 93-65 cu FMP Belgrad şi 85-92 cu Partizan Belgrad.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie), news.ro.

