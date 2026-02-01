Inter și-a continuat parcursul solid în Serie A, câștigând duminică seară partida din deplasare cu Cremonese. Căpitanul „nerazzurrilor” a deschis scorul rapid, în minutul 16, cu o lovitură de cap, iar Piotr Zielinski a stabilit scorul final încă din minutul 31. Lautaro a părăsit terenul în minutul 74, fiind înlocuit de Bonny.



Întrebat dacă simte că Inter este stăpâna campionatului, atacantul argentinian a ținut să le dea o replică celor care au criticat Interul la începutul campionatului.



„Mai e mult. Avem un avantaj pe care l-am câștigat prin muncă. Se vorbea mult despre noi la începutul anului: am plecat capul și am muncit, ducând Inter sus. Suntem tot acolo, dar mai e mult”, a spus Lautaro Martinez, potrivit TMW.



Cadou pentru aniversarea fiicei



Dincolo de orgoliul sportiv, victoria de la Cremona a avut o semnificație specială pentru Martinez. Acesta i-a dedicat golul și succesul echipei fetiței sale, care a împlinit astăzi cinci ani.



„Înseamnă fericire, mândrie. Muncesc pentru asta, pentru a face oamenii fericiți, familia mea, i-am promis fiicei mele, care astăzi împlinește 5 ani și nu am putut fi cu ea. Apoi voi merge să-i dau un pupic, sperând că e trează”, a mai spus Lautaro.