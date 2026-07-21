VIDEO „Doar lașii joacă înapoi!” Discursul înflăcărat ținut de Emiliano Martinez în fața colegilor la pauza finalei CM

„Doar lașii joacă înapoi!” Discursul înflăcărat ținut de Emiliano Martinez în fața colegilor la pauza finalei CM CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ies la iveală detalii inedite din culisele finalei Cupei Mondiale 2026. Discursul portarului Emiliano Martinez de la pauza meciului cu Spania a fost făcut public.

TAGS:
ArgentinaCM 2026emiliano Martinez
Din articol

Echipa națională a Argentinei a suferit o înfrângere dureroasă în fața Spaniei în ultimul act al turneului final din 2026, în ciuda unei prestații foarte bune a portarului său. După o primă repriză dificilă pentru sud-americani, în care goalkeeper-ul a avut intervenții importante, dar fără rezultate în ofensivă, Martinez a încercat să își mobilizeze colegii.

  • Emiliano martinez 19
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mobilizare în tunelul vestiarelor

Nemulțumit de faptul că echipa s-a retras prea mult pe faza de construcție, fotbalistul a luat cuvântul în tunel, înainte de startul reprizei secunde. Martinez a încercat să le insufle coechipierilor curajul de a ataca poarta adversă.

„Haideți, cu sufletul, băieți, hei. Să joci cu inima înseamnă să mergi înainte, nu să te retragi. Înainte, înainte, înainte, înainte. Doar lașii joacă înapoi, să mergem înainte. Din trei pase îl găsim pe Leo, să ne vadă construind din spate”, le-a spus Martinez coechipierilor săi.

Și căpitanul Lionel Messi le-a cerut jucătorilor să arate mai mult caracter pe gazon, însă eforturile de la pauză nu au schimbat soarta partidei. Spania a continuat să controleze jocul, iar reușita lui Ferran Torres din prelungiri a decis rezultatul finalei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Lumi ideale nu există, dar putem tinde spre ele”. Cea mai bună șahistă a României, despre o Ungarie cu Polgár președintă
„Lumi ideale nu există, dar putem tinde spre ele”. Cea mai bună șahistă a României, despre o Ungarie cu Polgár președintă
ARTICOLE PE SUBIECT
Va mai juca Messi la echipa națională? Anunțul făcut în Argentina după finala Cupei Mondiale
Va mai juca Messi la echipa națională? Anunțul făcut în Argentina după finala Cupei Mondiale
Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian
Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian
Lionel Messi, pus la zid după finala CM 2026: „Acest gest este inacceptabil!”
Lionel Messi, pus la zid după finala CM 2026: „Acest gest este inacceptabil!”
ULTIMELE STIRI
Starul Argentinei acuză ”teorii ale conspirației”: ”Acum văd câți oameni așteptau această cădere”
Starul Argentinei acuză ”teorii ale conspirației”: ”Acum văd câți oameni așteptau această cădere”
Primul pas oficial făcut de Inter Milano pentru fundașul evaluat la 35 de milioane de euro
Primul pas oficial făcut de Inter Milano pentru fundașul evaluat la 35 de milioane de euro
Jucătorul și-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”Drumul continuă”
Jucătorul și-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”Drumul continuă”
FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
Petrolul și-a anunțat noul transfer după victoria cu Dinamo!
Petrolul și-a anunțat noul transfer după victoria cu Dinamo!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

"FIFA, organizație mafiotă. Argentina, ajutată!" Cristiano Ronaldo a reacționat și stârnește o mare controversă

"FIFA, organizație mafiotă. Argentina, ajutată!" Cristiano Ronaldo a reacționat și stârnește o mare controversă

FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!

FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!

Ce pedeapsă ar putea primi Leandro Paredes după bătaia din finala Cupei Mondiale

Ce pedeapsă ar putea primi Leandro Paredes după bătaia din finala Cupei Mondiale

FCSB a trimis lista la UEFA! Cum arată lotul + luptă contracronometru pentru două transferuri

FCSB a trimis lista la UEFA! Cum arată lotul + luptă contracronometru pentru două transferuri

U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate

U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate



Recomandarile redactiei
Primul pas oficial făcut de Inter Milano pentru fundașul evaluat la 35 de milioane de euro
Primul pas oficial făcut de Inter Milano pentru fundașul evaluat la 35 de milioane de euro
Jucătorul și-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”Drumul continuă”
Jucătorul și-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”Drumul continuă”
Starul Argentinei acuză ”teorii ale conspirației”: ”Acum văd câți oameni așteptau această cădere”
Starul Argentinei acuză ”teorii ale conspirației”: ”Acum văd câți oameni așteptau această cădere”
Dumitru Dragomir anticipează o surpriză neplăcută în acest sezon: ”Nu prinde play-off-ul!”
Dumitru Dragomir anticipează o surpriză neplăcută în acest sezon: ”Nu prinde play-off-ul!”
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Alte subiecte de interes
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Unde l-a sărutat excentricul Emiliano Martinez pe Lionel Messi în timp ce ultimul dădea un interviu
Unde l-a sărutat excentricul Emiliano Martinez pe Lionel Messi în timp ce ultimul dădea un interviu
Autogol de cascadorii râsului! Emiliano Martinez și-a băgat mingea în poartă, iar faza s-a viralizat instant
Autogol de cascadorii râsului! Emiliano Martinez și-a băgat mingea în poartă, iar faza s-a viralizat instant
CITESTE SI
Judit Polgar, fostul număr 1 mondial la şah, a refuzat să devină preşedinta Ungariei: „Nu pot reuni o naţiune divizată”

stirileprotv Judit Polgar, fostul număr 1 mondial la şah, a refuzat să devină preşedinta Ungariei: „Nu pot reuni o naţiune divizată”

Ce i-a provocat decesul soției lui Alexandru Hora de la MasterChef la doar 39 de ani. Fiul lor de 7 ani a găsit-o fără suflare: „Mama nu se mișcă și nu respiră”

protv Ce i-a provocat decesul soției lui Alexandru Hora de la MasterChef la doar 39 de ani. Fiul lor de 7 ani a găsit-o fără suflare: „Mama nu se mișcă și nu respiră”

Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

stirileprotv Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

stirileprotv Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!