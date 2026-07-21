Echipa națională a Argentinei a suferit o înfrângere dureroasă în fața Spaniei în ultimul act al turneului final din 2026, în ciuda unei prestații foarte bune a portarului său. După o primă repriză dificilă pentru sud-americani, în care goalkeeper-ul a avut intervenții importante, dar fără rezultate în ofensivă, Martinez a încercat să își mobilizeze colegii.

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La extraña arenga del Dibu Martínez antes de salir al segundo tiempo: “Para atrás juegan los cagones.” La frase no hace más que alimentar las dudas y abrir un debate que muchos prefieren evitar. ¿Les dijeron que jugaran para atrás? ¿No les llama la atención que no hayan… pic.twitter.com/u6NuTYePjC

Mobilizare în tunelul vestiarelor

Nemulțumit de faptul că echipa s-a retras prea mult pe faza de construcție, fotbalistul a luat cuvântul în tunel, înainte de startul reprizei secunde. Martinez a încercat să le insufle coechipierilor curajul de a ataca poarta adversă.

„Haideți, cu sufletul, băieți, hei. Să joci cu inima înseamnă să mergi înainte, nu să te retragi. Înainte, înainte, înainte, înainte. Doar lașii joacă înapoi, să mergem înainte. Din trei pase îl găsim pe Leo, să ne vadă construind din spate”, le-a spus Martinez coechipierilor săi.

Și căpitanul Lionel Messi le-a cerut jucătorilor să arate mai mult caracter pe gazon, însă eforturile de la pauză nu au schimbat soarta partidei. Spania a continuat să controleze jocul, iar reușita lui Ferran Torres din prelungiri a decis rezultatul finalei.