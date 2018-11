"Radu mai are DOUA LUNI la dispozitie". Anunt greu al italienilor pentru portarul nationalei U21! Decizia luata de Genoa dupa gafa cu Milan

"Ionut Radu mai are doua luni la dispozitie pentru a arata ca poate fi no.1 in poarta echipei", scrie cotidianul Il Secolo XIX.

Ionut Radu a aparat 6 meciuri pentru Genoa in Serie A dupa ce i-a luat locul veteranului de 35 de ani Federico Marchetti. El a facut partide bune, dar a si "comis-o". In ultimul meci, contra Milanului, el a gresit la golul decisiv incasat de Genoa in minutul 90+4.

Cotidianul italian Il Secolo XIX scrie ca sefii Genoai au decis deja sa renunte la veteranul Marchetti, in timp ce lui Ionut Radu ii vor mai acorda credit o perioada.

Jurnalistii italieni scriu ca Radu are doua luni la dispozitie pentru a-i convinge pe conducatori si pe antrenorul Ivan Juric ca merita sa fie no.1 in poarta echipei.

In cazul in care Radu nu le va arata celor de la Genoa ca merita sa fie titular in acest moment, conducatorii se gandesc la doi portari "cu nume". Emiliano Viviano si Orestit Karnezis sunt doua variante ale acestora.