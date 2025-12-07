Stoperul s-a accidentat la sfârșitul lui ianuarie 2025. Și-a rupt ligamentul încrucișat anterior (LIA) și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Abia acum, Drăgușin a legat două meciuri amicale la echipa a doua a celor de la Spurs.



Întrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt. Apoi, a devenit extrem de sensibil: ”Mult timp m-a urmărit”



Florin Gardoș a fost prezent la emisiunea de pe VOYO, Play On Sport, moderată de Costin Ștucan, care i-a mai avut invitați și pe Cristi Pulhac și pe jurnalistul Andru Nenciu.



Fostul internațional român a fost întrebat direct cât de greu pentru un fotbalist e să revină după o astfel de accidentare, iar Gardoș și-a expus punctul de vedere și a sugerat că nimeni nu-și mai poate reveni după LIA.



Ulterior, Gardoș a vorbit și despre rupturile sale de ligament încrucișat anterior, două la număr, și a devenit extrem de sensibil, remarcând cât de greu i-a fost în perioadele respective.



”(n.r. Cât e de greu să revii după o astfel de accidentare?) Dacă mă întrebi pe mine îți spun că nu ai cum să mai revii. Eu am mai jucat un singur meci atunci. E foarte greu în prima perioadă. De două ori aceeași accidentare am avut eu. Nu mai gestionam bine înălțimea mingii, nici măcar o preluare. Pe urmă scapi de frică.



E o chestie mai mult mentală. Că nu are cum să se rupă. Când aveam adversari care șutau, chiar dacă mie îmi venea pe dreptul, puneam stângul. Era evident că nu aveam cum să mă accidentez dacă blocam o minge. Doar că mental aveam chestia asta, să protejez tot timpul. Până când, neavând timp, am dat cu dreptul și mi-am dat seama că rezistă.



Eu cred că în decembrie va juca Radu Drăgușin. Deja a făcut-o în două meciuri la echipa a doua. Dacă nu sunt alte probleme, cum ar fi să apară chestii musculare, că nu ai ritmul nici de antrenament. Șapte luni ești separat.



(n.r. Ar fi fost cariera ta alta dacă nu te accidentai a doua oară?) Nu s-ar fi schimbat foarte mult, probabil. Prima oară, acolo e marea dilemă. Când mă gândesc acolo devin frustrat. Mult timp m-a urmărit treaba asta. Să fii în Premier League, să fii acolo, atât de aproape și totuși să nu reușești să bifezi un anumit număr de meciuri... A fost foarte frustrant pentru mine. Mi-am dorit enorm, dar nu s-a putut. Sper să nu fie cazul la el”, a spus Florin Gardoș la Play On Sport.



Fost internațional român cu 14 prezențe la prima reprezentativă, Gardoș a jucat 11 meciuri în Premier League în sezonul 2014/2015 la Southmapton, adunând 574 de minute în eșalonul de elită al Angliei.

