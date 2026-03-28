Cu Igor Tudor pe bancă, Spurs a ajuns pe locul 17, cu doar 30 de puncte, la doar o lungime în fața lui West Ham, ocupanta ultimului loc retrogradabil.

Sean Dyche a negat negocierile cu Tottenham

Din acest motiv, se vorbește intens despre înlocuirea lui Tudor, în speranța ca un nou antrenor va face o minune și va reuși să evite o rușine istorică pentru Tottenham.

Unul dintre antrenorii despre care s-a vorbit cel mai mult este Sean Dyche. Antrenorul este liber de contract după ce s-a despărțit de Nottingham Forest în luna februarie.

Întrebat despre eventuale discuții cu Spurs, Dyche a relatat un episod petrecut într-un bar din Londra, când un client a fost convins că antrenorul se află în capitala Angliei pentru a negocia cu Tottenham. Tehnicianul a spus clar că nu acesta este motivul vizitei sale și că, cel mai probabil, nu va ajunge pe banca echipei unde evoluează și Radu Drăgușin.

”Asta e genial. Sincer, eram într-un pub puțin mai sus pe stradă, aproape de locul unde stau și tipul ăsta zice: ’Se spune că ar trebui să fii în negocieri cu Spurs’. Iar eu i-am răspuns: ’Păi stau lângă tine și beau o halbă de Guinness, e puțin probabil’.

I-am mai zis: ’Doar dacă nu cumva lucrezi pentru Spurs și ei sunt la The Seven Stars Pub, bând o Guinness, atunci e foarte puțin probabil!’. I-am spus: ’Nu, nu sunt. Sunt aici cu tine, prietene. Și sunt la talkSPORT. Asta fac’”, a povestit Sean Dyche, conform talkSport.

”Ești bombardat cu clickbait, nu-i așa? Așa că, indiferent ce faci, e o situație foarte complicată. Ai dreptate să ceri o perspectivă din interior. Când ești antrenor, știi că la un moment dat o să ți se pună astfel de întrebări, indiferent în ce etapă a carierei ești, dacă te descurci bine.

Și te întreabă, iar tu încerci să fii respectuos, pentru că, evident, să luăm Tottenham ca exemplu, un club extraordinar, un club uriaș. Una dintre primele mele amintiri este golul lui Ricky Villa din finala Cupei Angliei din 1981. Și spui: ‘Da, sunt flatat’.

Și ei spun: ‘Aha, deci nu a zis nu!’ Apoi spui: ‘Nu.’ Iar ei zic: ‘Aha, deci chiar își dorește?’ Și dacă spui: ‘Da’, ei spun: ‘Știam eu că își dorește’.

Orice ai spune, oamenii o interpretează greșit, pentru că dacă spui: ‘Nu, nu sunt interesat’, dai impresia că te crezi mai important decât ești”, a adăugat Dyche.