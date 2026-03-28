The Telegraph a întocmit un clasament cu cele 51 de mutări realizate de echipa londoneză după demiterea antrenorului Mauricio Pochettino (iulie 2014 - noiembrie 2019). Fundașul român Radu Drăgușin a fost plasat pe poziția 36 în această ierarhie. Adus de la Genoa pentru suma de 25 de milioane de euro, stoperul a adunat 46 de prezențe în tricoul londonezilor, fără a marca sau a oferi pase decisive.

Dificultăți după revenirea pe teren

Jurnaliștii britanici notează că românul a avut un început complicat, dar dădea semne de creștere înainte de a suferi o accidentare gravă la genunchi în luna ianuarie a anului trecut. Până la acel moment, el strânsese 28 de partide în toate competițiile.

De la revenirea sa pe gazon în luna decembrie, evoluțiile au fost marcate de dificultăți, în condițiile în care nici echipa nu mai reușește să se ridice la cel mai înalt nivel. Jurnaliștii englezi menționează că Tottenham nu a reușit să câștige niciun joc din campionat în care fundașul a fost titularizat în actuala stagiune. Parcursul său la gruparea londoneză a fost caracterizat de publicația citată printr-un singur cuvânt: „adaptare”.

Radu Drăgușin (24 de ani) este cotat în momentul de față de site-urile de specialitate la 20.000.000 de euro.