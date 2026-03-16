Mirel Rădoi a debutat în urmă cu o zi pe banca tehnică a formației roș-albastre cu o remiză surprinzătoare pe teren propriu. Noul antrenor a transmis imediat după partidă că jocul echipei necesită îmbunătățiri majore pentru ca rezultatele să se ridice la nivelul așteptărilor.

Cheia este la antrenor și patron

Alex Bourceanu a analizat întoarcerea lui Rădoi la club și a evidențiat importanța comunicării dintre tehnician și conducere în această perioadă. Fostul căpitan a spus cum vede această nouă dinamică.

„Faptul că nu s-au calificat în play-off a însemnat că ce făceau ei n-a mai fost suficient de bun. Numirea lui Rădoi e foarte interesant de văzut. Cum va funcţiona relaţia dintre Rădoi şi Becali? Pentru că au fost mai multe tipuri de antrenori la FCSB care au interacţionat în moduri diferite, iar asta s-a răsfrânt asupra modului în care antrenorul a interacţionat cu echipa şi asupra antrenamentelor. Un fel de probă, să vadă dacă se înţeleg.

În contextul în care echipa trebuie să joace într-un anumit fel şi să joace anumiţi jucători, să vedem cum va funcţiona. Cred că acolo e cheia, dacă această relaţie va funcţiona pe termen lung. Cred că şi peste el au trecut nişte ani şi ar fi greşit să privim un om, un antrenor, ca fiind acelaşi care a fost acum 4 ani. Depinde de abordarea lui Mirel. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât repeţi comportamentele pe care le-ai avut anterior. Cu atât e mai greu să schimbi acele comportamente, pentru că sunt nişte reţele neuronale atât de puternice în creier încât, fără să vrei, vei reveni la vechile tipare. E foarte greu, cu cât înaintezi în vârstă, să schimbi ceva.

Gigi Becali e un om inteligent pentru că a ajuns într-o anumită postură şi a rămas acolo mulţi ani. Dacă un om îi explică ce vrea să facă şi e mai apropiat de ceea ce gândeşte el, atunci şansele sunt mai mari ca ambele persoane să fie pe aceeaşi linie”, a spus Bourceanu la Prima Sport.

Pentru FCSB urmează duelul de pe teren propriu, cu UTA Arad, programat vineri, de la ora 19:00.