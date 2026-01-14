Italianul Fabio Paratici, directorul sportiv al lui Tottenham, o părăsește în această iarnă pe Spurs și va plecat în Italia pentru a semna cu Fiorentina.

Fabio Paratici pleacă de la Tottenham și semnează cu Fiorentina

Decizia lui Paratici de a pleca de la Tottenham vine la doar trei luni după revenirea la Spurs. Oficialul va rămâne la echipa din Premier League până la finalul perioadei de transferuri, a anunțat Vinai Venkatesham, directorul executiv al lui Spurs.

”Am ajuns la un acord ca Fabio să revină în Italia după încheierea perioadei de transferuri din ianuarie, în conformitate cu dorința sa de a se întoarce acasă.

Îi mulțumim lui Fabio pentru contribuția adusă clubului și îi urăm mult succes pe viitor. Structura noastră de conducere este concepută pentru a fi rezilientă la schimbările de personal, iar activitatea va continua în mod normal de acum înainte”, a spus președintele executiv al lui Tottenham, Vinai Venkatesham.

Paratici a confirmat și el vestea și a explicat motivul pentru care își dorește să revină în fotbalul italian.

”Vreau să le mulțumesc lui Vinai și consiliului de administrație al lui Tottenham Hotspur pentru că au înțeles dorința mea de a reveni în Italia și de a mă alătura Fiorentinei. Mi-a plăcut foarte mult perioada petrecută la club, însă această oportunitate, împreună cu nevoia de a fi stabilit în țara mea natală, m-au condus la această decizie.

Spurs este un club foarte apropiat de inima mea. Are oameni extraordinari care lucrează acolo, la fel de pasionați de proiect ca și mine și dornici să aducă succes pe termen lung. Nu am nicio îndoială că vor reuși acest lucru și îi voi urmări îndeaproape din Italia”, a spus Paratici.

Radu Drăgușin exclude să semneze cu Fiorentina

Plecarea lui Paratici ar putea conta și pentru Radu Drăgușin. Paratici este cel care l-a adus la Tottenham pe internaționalul român, iar având în vedere interesul Fiorentinei pentru fundașul român, Paratici s-ar putea implica în negocieri.

Cu toate acestea, Florin Manea, agentul fotbalistului a transmis deja că nu ia în calcul ca Radu Drăgușin să semneze cu gruparea viola.

”Fiorentina? Cu tot respectul, dar nu ar fi alegerea potrivită pentru Radu. Costă 25 de milioane de euro", a spus Florin Manea, la RaiSport.

