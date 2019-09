PROBLEME pentru Puscas! Atacantul roman a fost fluierat de fani la ultimul meci a lui Reading! Reactia antrenorului: "Poate ca se va intampla asta!"

George Puscas a fost fluierat de proprii fani.

Reading a remizat pe terenul celor de la Swansea, scor 1-1, meci in care George Puscas a fost integralist. Atacantul roman nu a reusit sa marcheze in poarta lui Swansea, iar la finalul partidei, acesta a fost fluierat de fanii lui Reading. Antrenorul celor de la Reading, ii ia apararea lui Puscas si este de parere ca trebuie sa se aiba rabdare cu el.

"Chiar si jucatorii de top au partide in care se zbat, incearca, dar jocul nu le iese asa cum vor. Poate ca sambata a fost asemenea zi pentru Puscas. Poate ca va reactiona etapa viitoare si va inscrie. Trebuie sa avem rabdare cu el. S-a descurcat bine, nu putem judeca, nu putem ucide un fotbalist pentru un meci prost", a declarat Jose Manuel Gomes.

Jose Manuel Gomes: "Asteptarile legate de Puscas au fost foarte mari!"



Antrenorul celor de la Reading a mai spus ca asteparile legate de Puscas au fost foarte mari, iar tehnicianul este de parere ca internationalul roman va face meciuri bune, iar faptul ca nu a reusit sa inscrie in deplasarea de la Swansea, este doar o intamplare.

"Asteptarile legate de Puscas au fost foarte mari, pentru ca a inscris doua goluri cu Cardiff si oamenii vor sa-l vada repetand acea performanta la fiecare aparitie. George va avea ocazia unei revanse chiar maine, acasa, in fata lui Fulham, in campionat. E dificil pentru orice jucator in Championship, nu doar pentru Puscas, sa reuseasca meci de meci ce a facut cu Cardiff. Dar, pana la sfarsitul sezonului, ii v face fericiti pe fani de multe ori", a mai spus Jose Manuel Gomes.

Dupa 9 etape, Reading ocupa locul 20 in Championship cu doar 8 puncte acumulate. Formatia lui Jose Manuel Gomes nu a mai castigat de 4 etape si se afla la un start slab de sezon.

Puscas a marcat doua goluri pentru Reading in campionat, ambele impotriva celor de la Cardiff si un gol impotriva celor de la Wycombe, in cupa Ligii Angliei.

Urmatorul meci pentru Reading este maine, 1 octombrie, pe teren propriu in fata celor de la Fulham.