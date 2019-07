Primul pusti de nationala care prinde un transfer tare in aceasta vara! Negocieri de ultima ora in Serie A!

Romanul trecut pe la Arsenal si Ajax, Ricardo Farcas, e aproape de o noua mutare importanta.

Acum la Spal, mijlocasul de 19 ani a fost chemat la prima echipa in pregatirile pentru noul sezon. Are sanse mari sa nu faca prea multe antrenamente cu echipa care a terminat pe 13 sezonul trecut in Serie A. Sampdoria a facut oferta pentru el. Farcas are sanse mari sa ajunga sub comanda lui Eusebio Di Francesco. Sampdoria isi propune sa prinda Europa sezonul viitor.

Farcas a petrecut un an la academia lui Arsenal din Salonic, apoi a trecut la Ajax, in 2016. Din 2018 e la Spal, pentru care a jucat la Primavera. Fotbalistul din Oradea a prins insa si lotul echipei mari, fara a apuca sa debuteze in Serie A.