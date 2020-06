Primul 11 al fotbalistilor implicati in scandaluri de DOPAJ! Numele URIASE care alcatuiesc echipa

Controversa in care este implicat fostul fundas stanga de la FCSB, Paul Parvulescu, a trezit in memoria fanilor fotbalului multe alte scandaluri legate de dopaj.

Cosmin Craciun

Daca Paul Parvulescu a fost suspendat provizoriu, dupa unele declaratii pe care le-a facut acum o luna, alti fotbalisti au avut de infruntat probleme mult mai mari in urma scandalurilor de dopaj in care au fost implicati. De la cocaina, pana la efedrina, sibutramina sau nandrolona, superstarurile fotbalului au fost acuzate ca au consumat tot soiul de substante menite sa imbunatateasca performantele sportive. Iata cum arata primul 11 al acuzatilor de dopaj!

Rene Higuita (Columbia) - portarul celebru pentru asa-numitul Scorpion Kick, o interventie extrem de acrobatica pentru un goalkeeper, a fost concediat in 2004 de clubul Aucus, din Columbia. Motivul concedierii? Al doilea test anti-doping in doar doi ani pe care Higuita il pica, fiind depistat pozitiv cu cocaina! In 2002, el fusese suspendat pentru sase meciuri atunci cand juca la Pereira, pentru aceeasi problema.

Darijo Srna (Croatia) - in toamna lui 2017, fostul capitan al lui Shakhtar Donetk era suspendat pentru 17 luni dupa ce la un control anti-doping era depistat pozitiv cu DHEA (dehidroepiandrosteron).

Kolo Toure (Coasta de Fildes) - in 2011, pe cand juca la Manchester City, fundasul care a jucat si la Arsenal, Liverpool sau Celtic era depistat pozitiv cu bendroflumetiazida, o substanta utilizata pentru pierderea in greutate. Se pare ca substanta era consumata de sotia fotbalistului in cadrul unei diete, dar fotbalistul a fost oricum suspendat pentru sase luni.

Jaap Stam (Olanda) - stalpul defensiv al olandei era suspendat timp de cinci luni in 2002, pe cand juca pentru Lazio. Stam fusese depistat pozitiv cu nandrolona, un hormon menit sa imbunatateasca performantele sportive ale barbatilor. Totusi, la apel, suspendarea sa a fost redusa la doar o luna.

Rio Ferdinand (Anglia) - in 2003, cand juca deja la Manchester United, Ferdinand rata un test anti-doping si era suspendat ulterior pentru opt luni. Scandalul a fost urias la acea vreme, pentru ca federatia din Regat a fost acuzata ca a facut jocurile lui United, taraganand procesul pentru foarte multe luni.

Fernando Couto (Portugalia) - la fel ca Jaap Stam, Fernando Couto juca tot pentru Lazio cand a fost depistat pozitiv cu nandrolona. Si tot in 2001. A primit o suspendare de noua luni, redusa ulterior la doar patru luni.

Pep Guardiola (Spania) - tot in 2001, pe cand juca la Brescia, Guardiola era suspendat pentru patru luni dupa ce era depostat si el pozitiv tot cu nandrolona. Se pare ca substanta era una foarte populara in Serie A, la inceputul anilor 2000. In 2009, insa, instanta l-a scapat pe Guardiola de toate acuzatiile si acum fostul fotbalist figureaza ca fiind nevinovat de dopaj.

Edgar Davids (Olanda) - fostul mijlocas legendar al Olandei a fost si el parte din scandalul din 2001. A fost testat de doua ori de catre specialistii italieni si ambele examene au relevat existenta nandrolonei in organismul sau. Asa ca a trebuit sa stea pe tusa timp de 5 luni.

Samir Nasri (Franta) - tehnicul mijlocas francez era legitimat la Sevilla in iarna lui 2016, cand era prins ca si-a injectat in vena 500 de mililitri de apa cu nutrienti. A fost suspendat sase luni, dar UEFA i-a prelungit pedeapsa cu inca un an pe motive disciplinare.

Diego Maradona (Argentina) - El Pibe D’Oro a avut o cariera fabuloasa, dar nicidecum ferita de scandaluri. La Mondialul din 1994, el a fost depistat pozitiv cu efedrina dupa doar doua meciuri si suspendat pentru restul turneului, inclusiv pentru partida cu Romania. De altfel, legenda Argentinei nu a mai evoluat pentru nationala dupa acel incident.

Adrian Mutu (Romania) - din primul 11 nu putea lipsi Adi Mutu. In septembrie 2004, fostul varf al nationalei Romaniei era suspendat pentru sapte luni in urma unui test care a relevat ca Mutu consumase cocaina. In 2010, Mutu juca la Fiorentina si era depistat din nou pozitiv, de data aceasta cu sibutramina, substanta continuta de niste medicamente pentru slabit. S-a dovedit ulterior ca substanta nu ar fi aparut pe lista celor continute de medicament, iar Mutu a gresit fara intentie.