Un nou caz de DOPAJ in sportul romanesc: al patrulea halterofil a fost depistat pozitiv! Ce risca Romania

Lista halterofililor romani dopati se mareste.

Gabriel Sicraian a fost depistat pozitiv dupa o retestare a probelor de la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. Sportivul fusese deja suspendat timp de 8 ani, dupa ce a fost descalificat de la JO 2016, cand castigase medalia de bronz, ulterior retrasa.

Razvan Martin, Roxana Cocos, Florin Croitoru si Gabriel Sicraian sunt cei 4 halterofili romani care au fost prinsi dopati in urma unor retastari ale probelor din 2012.

Potrivit Federatiei Internationale de Haltere, orice tara cu trei sau mai multi sportivi depistati pozitiv la retestarile pentru 2008 si 2012 va fi suspendata timp de 1 an.

Romania risca sa fie interzista la JO de la Tokio 2020 doar incalcarile de regulament vor fi solutionate in timp util. In acest caz, Romania ar avea prea multe incalcari de regulament si va putea trimite doar 2 halterofili, in loc de 8, cat este numarul maxim.