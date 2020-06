BOMBA in Liga 1! Un fotbalist a fost suspendat pentru DOPAJ! Declaratiile pe care le-a facut s-au intors impotriva lui

Din articol Reactia oficiala ANAD

Un fotbalist din Liga 1 a fost suspendat oficial de Agentia Nationala Anti-Doping.

Paul Parvulescu, fost jucator la FCSB, a fost suspendat de ANAD. Actualul fotbalist de la Academica Clinceni sustinea in urma cu ceva timp ca a facut pe parcursul carierei injectii in vena la un club din Romania, insa nu a dezvaluit clubul.

Aceasta procedura este considerata dopaj, iar ANAD l-a suspendat provizioriu incepand cu data de 3 iunie, anunta Gazeta.

"Eu la FCSB n-am facut ozonoterapie. Am facut in alta parte, dar nu la Steaua, am facut la o alta echipa din tara. Cand faceam ozonoterapie, a doua zi ma simteam rau. Apoi, in urmatoarea zi eram ok. Nu pot sa spun unde am facut, la ce echipa, pentru ca as pune doctorul de acolo intr-o situatie delicata. Eu n-am facut insuflatii rectale, ci injectii in vena. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sanatatii e OK. Dar e doping, da", dezvaluia Paul Parvulescu in urma cu aproximativ o luna.

Reactia oficiala ANAD

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, Cristian Balaj, a comentat subiectul:

"Comisia de Audiere a Agentiei se ocupa de acest caz. Va trebui sa vina sa spuna tot ce stie! Nu este corect ca unul care face totul perfect sa fie dezavantajat in detrimentul altuia care pacaleste si care-l ajuta sa performeze in meci.

Exista o prezumtie de nevinovatie, doar ca in momentul in care ai spus ca te-ai dopat e greu sa te apere cineva. Trebuie sa vii sa explici concret la ce te-ai referit cand ai facut aceea declaratie. Indiscutabil, e pasibil de suspendare! Nu facem exces de zel, dar nici nu exista concesii", a spus Cristian Balaj, conform Gazetei.

Fotbalistul a fost suspendat provizoriu si nu mai are dreptul sa se antreneze cu echipa. Parvulescu implineste 32 de ani in luna august, iar acesta risca o suspendare de pana la patru ani.