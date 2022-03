Primele declarații ale lui Cojocaru, noul portar al lui Feyenoord! Duminică are derby cu Ajax

Portarul Valentin Cojocaru (26 de ani), plecat de la SK Dnipro-1 din Ucraina, a semnat ieri cu Feyenoord Rotterdam (locul 3 în Eredivisie) un contract până la sfârșitul sezonului.

Trecut și pe la Steaua/FCSB, Crotone, Apollon Limassol, Viitorul Constanța sau FC Voluntari, românul a profitat astfel de fereastra specială de transferuri deschisă de FIFA în contextul războiului, care le permite jucătorilor străini din Ucraina și Rusia să semneze cu alte echipe în plin sezon.

Cojocaru: ”În ultimul an am evoluat foarte bine în Ucraina și am ajuns sus cu Dnipro”

”Feyenoord este un club important, cu obiective majore și sunt foarte fericit că am ajuns aici. Știu ce tradiție are clubul, știu că an de an vrea să fie în top.

La fel este și în cazul meu, obiectivele personale au devenit din ce în mai ridicate ca nivel, mai ales că în ultimul an am evoluat foarte bine în Ucraina și am ajuns sus cu Dnipro (n.r. - locul 3 în campionat, după granzii Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, înaintea întreruperii campionatului din cauza invaziei Rusiei)”, a declarat Cojocaru în primul său interviu pentru clubul olandez.

Duminică, românul ar putea fi în lotul lui Feyenoord pentru derby-ul de pe ”Asterdam ArenA” cu liderul Ajax.