Cojocaru semnează azi cu Feyenoord și are meci cu Ajax duminică!

Goalkeeperul Valentin Cojocaru (26 de ani), plecat de la SK Dnipro-1 din Ucraina, urmează să semneze astăzi cu Feyenoord Rotterdam, conform ultimelor informații din Olanda.

El a fost prezent aseară pe ”De Kuip” la meciul câștigat de Feyenoord cu 3-1 în fața celor de la Partizan Belgrad în returul din optimile Conference League.

”Românul va rezolva problema celui de-al doilea portar după Marciano. Dacă va fi sau nu disponibil pentru meciul de duminică (n.r. - cu Ajax Amsterdam), rămâne de văzut, dar totul ar trebui să se rezolve până astăzi la prânz”, a scris pe Twitter jurnalistul olandez Mikos Gouka.

Portarul trecut și pe la Steaua/FCSB, Crotone, Apollon Limassol, Viitorul Constanța sau FC Voluntari profită astfel de fereastra specială de transferuri deschisă de FIFA în contextul războiului, care le permite jucătorilor străini din Ucraina și Rusia să semneze cu alte echipe în plin sezon.

Feyenoord are o istorie bogată în campionatul Olandei. În cei 113 ani de existență se poate mândri cu o Cupă a Campionilor Europeni, cucerită în 1970, dar și cu 15 titluri și 13 Cupe pe plan intern.

Ultima oară, Feyenoord a cucerit titlul în sezonul 2016-2017, reușind să pună stop dominației rivalelor PSV Eindhoven și Ajax Amsterdam.

Marian Damaschin (1991-1992) și Ioan Ovidiu Sabău (1990-1992) sunt singurii români care au jucat pentru Feyenoord Rotterdam.

În urmă cu aproximativ un deceniu a evoluat acolo, doar la nivel de juniori însă, și Ronaldo Deaconu.

De Roemeense keeper Valentin Cojocaru, die het keepersprobleem in de Kuip komt oplossen als tweede doelman achter Marciano, was gisteren al aanwezig bij het duel met Partizan. Of Cojocaru zondag al speelgerechtigd is, is vraag. Dan moet alles voor 12:00 zijn afgerond. #Feyenoord