El a menţionat că oamenii din Ucraina trebuie ajutaţi, deoarece situaţia de acolo este mai rea decât se vede la televizor.

Valentin Cojocaru descrie infernul din Ucraina: ”Am luat portofelul și o borsetă, restul lucrurilor au rămas acolo”

"Drumul a fost un haos total, am încercat a doua zi să plecăm cât mai repede, am plecat la 6 dimineaţa şi am ajuns a doua zi pe la 1 după-amiaza. Am plecat cu maşinile de la club, le-am lăsat la graniţă cu vreo 8-10 km înainte şi am plecat cu bagaje cu tot, pe jos.

Înainte de evenimente, ceea ce am trăit în Ucraina a fost incredibil, colegii sunt extraordinari, aveam un grup unit şi după toate meciurile eram pe locul 3. Ţin legătura cu colegii mei fotbalişti, nu îmi găsesc cuvintele, ei sunt nevoiţi să rămână în ţară, le-am oferit ajutorul meu, să le aduc cumva familiile, să fie în siguranţă.

Momentan în oraşul nostru e destul de linişte, dar ţinem legătura zilnic. Este important să ai contract, dar acum nu mă pot bucura de fotbal, nu pot juca un meci oficial, o să încerc să găsesc undeva să mă antrenez", a spus Cojocaru la emisiunea La Măruţă de la PRO TV.

El a povestit că a plecat de acasă imediat după primul bombardament, doar cu portofelul la el şi cu o borsetă. "Am plecat la 10-15 minute după prima bombă şi am luat doar portofelul şi o borsetă, restul lucrurilor au rămas acolo. Nu am primit nicio avertizare, noi am venit din cantonamentul din Turcia cu o zi înainte de evenimente. La 20-30 de minute de la prima bombă, am plecat spre cantonament, acolo am auzit pa doua bmbă şi ne-am băgat în buncăr, iar apoi ne-am organizat să plecăm".

Portarul spune că oamenii din Ucraina trebuie ajutaţi, subliniind că lucrurile sunt mult mai grave decât se vede la televizor. "Încercăm să-i ajutăm prin alimente, prin bani, haine, sfătuiesc pe toţi românii să ajute, ceea ce trăiesc oamenii acolo e mai rău decât vede lumea la televizor".

Cojocaru este legitimat la Dnepr din iulie 2021, scrie News.ro.