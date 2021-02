Presa din Arabia Saudita a facut ANUNTUL! Cat timp lipseste Mitrita, dupa ce a iesit accidentat in ultima etapa 

Alexandru Mitrita (26 ani) s-a accidentat la ultimul meci din campionat.

Atacantul roman a iesit accidentat de pe teren la meciul cu Al Ittihad, starnind ingrijorare in randul echipei sale. Clubul a primit o veste buna dupa testele facute de Mitrita.

Conform Goal, Mitrita nu are ruptura de ligamente, ci o entorsa care trebuie tratata, urmand sa revina pe teren peste 3-4 saptamani.

Mitrita va incepe recuperearea in urmatoarele zile, urmand sa intre intr-un program fizic inainte sa revina la antrenamente.

Jucatorul roman va pierde meciurile cu Al-Ain, Al-Shabab si Al-Faisaly.

Mitrita a fost imprumutat de New York City la Al Ahli in toamna anului 2020. In acest sezon, fotbalistul roman a jucat 17 meciuri in Arabia Saudita si a inscris 4 goluri, oferind si 5 pase de gol.