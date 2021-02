Pur si simplu FA-BU-LOS! Mitrita a reusit GOLUL ANULUI in Arabia Saudita! A plecat cu mingea din propria jumatate de teren si a DISTRUS apararea adversa

Al-Ahli s-a deplasat la Al-Wehda pentru etapa cu numarul saptesprezece din Premier League.

Echipa la care joaca Alex Mitrita s-a impus cu 4-2, cu doua goluri inscrise in prelungiri. Unul dintre ele ii apartine romanului care a reusit unul dintre cele mai tari goluri ale carierei.

Mitrita a inscris in primul minut de prelungiri, dupa ce a preluat balonul in propria jumatate si a pornit intr-o cursa incredibila, drbilandu-si adversarii! Romanul a marcat golul care a dus-o pe Al-Ahli in avantaj cu un sut puternic din exteriorul careului.