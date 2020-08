Pauza nedorita pentru Ianis Hagi! Ce se intampla in Scotia si de ce vrea guvernul sa opreasca fotbalul dupa doar doua etape!

Ianis Hagi ar putea avea o vacanta nedorita.

Scotienii vor sa opreasca meciurile din campionatul de fotbal dupa ce cativa dintre jucatori au incalcat grav protocolul sanitar.

Dupa doar doua etape disputate din noul sezon, Ianis Hagi ar putea intra in vacanta din cauza unor nereguli care au dus la aparitia cazurilor de coronavirus in fotbalul scotian, potrivit GSP.

De exemplu, doi dintre jucatorii lui Aberdeen au fost testati pozitiv Covid-19 si alti 6 au intrat in carantina dupa ce s-au distrat intr-un pub la finalul meciului cu Rangers.

In plus, fundasul lui Celtic, Bolingoli, a mers in Spania, tara cu risc crescut de imbolnavire, iar la intoarcere nu s-a izolat, ba chiar a intrat pe teren in meciul cu Kilmarnock.

De asemenea, coechipierul sau, Griffiths, a dat o petrecere la care nimeni nu a respectat distantarea sociala.

Avand in vedere toate aceste incalcari ale protocolului sanitar, autoritatile din Scotia se gandesc sa suspende competitia fotbalistica.