Ianis Hagi si-a ales 11-le IDEAL daca ar fi antrenor! Alegeri SURPRIZA in echipa DE START: nu s-a trecut pe foaie! Ce romani vrea alaturi de el

Ianis Hagi s-a jucat inainte de Rangers-St. Mirren intr-un material realizat de revista clubului sau.

Mijlocasul a acceptat sa faca un 11 ideal pe care ar conta daca ar fi antrenor. Ianis a luat in dream team-ul sau 5 romani!

Tatarusanu, Chiriches, Cristi Ganea, Baluta si Razvan Marin ar prinde echipa de start cu Ianis pe banca. Hagi Jr. a mizat pe colegii Tavernier, Arfield si Defoe, dar si pe prietenii de la Fiorentina Zarate, Ilicic si Astori.

Ianis l-a inclus pe regretatul Astori in echipa sa ideala, unde ar face pereche in centrul apararii cu Vlad Chiriches, capitanul nationalei: "Am nevoie de fundasi care sa construiasca foarte bine." Hagi a surprins cu optiunile Ilicic si Zarete: "Ambii sunt decari, foarte talentati, cred ca ar putea juca chiar la echipe mai mari. M-am antrenat cu ei, am jucat meciuri amicale, am invatat mult. Au totul: paseaza, marcheaza, bat lovituri libere. Am invatat foarte mult de la ei in acel an si jumatate la Fiorentina. Wingerii mei sunt numere 10 pentru ca imi place sa intre in interior si sa creeze de pe ambele flancuri!"

Hagi ar alege sistemul 4-3-3, preferat si de tatal sau la Viitorul.