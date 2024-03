Florinel Coman e istorie!? Puștiul minune de la Koln a semnat cu VfB Stuttgart

Diehl nu a prins prea multe minute în acest sezon la prima echipă a lui Koln, deoarece antrenorul Steffen Baumgart a ales în mod deliberat să nu-l folosească.

Baumgart s-a despărțit de Koln la finalul anului trecut. În momentul de față, Koln este pregătită de antrenorul Timo Schultz.

"Acest băiat a jucat la acest club timp de 12 ani, s-a născut în acest oraș, a fost acolo din prima zi în care am fost aici, de la primul antrenament de când am devenit antrenor principal.

Cu toate acestea, există o declarație foarte clară din partea lui că nu mai vrea să lucreze cu noi anul viitor. Așadar, se pune întrebarea: 'De ce nu vrea să joace în Bundesliga în orașul natal, la clubul în care a copilărit?'", spunea Baumgart la sfârșitul lunii noiembrie.

După schimbarea lui Baumgart cu Timo Schultz, Diehl a jucat 158 ​​de minute în Bundesliga, în șase meciuri diferite.

Diehl suferă în momentul de față de o leziune musculară. Potrivit presei germane, Mönchengladbach și Bayer Leverkusen au încercat să-l transfere pe jucător.

VfB Stuttgart și-ar fi manifestat interesul pentru Florinel Coman

Adrian Ilie a dezvăluit că VfB Stuttgart s-a interesat de serviciile lui Florinel Coman și că ar fi fost dispusă să achite clauza de 5 milioane de euro.

”Am vorbit cu cei de acolo și l-au analizat. Extrema lor, Silas, are o ofertă foarte mare, de 60 de milioane de euro, din Arabia Saudită, și se gândesc că Florinel Coman ar putea fi omul care să ocupe banda stângă la Stuttgart, având în vedere și suma lui de transfer.

Sigur mai sunt 2-3 pe listă. Are aceleași calități ca Silas, are viteză, lovește mingea cu piciorul drept, intră în combinații... Clar îi mai trebuie puțină forță, dar are calitățile necesare să joace în campionatul Germaniei.

Nu știu dacă a venit cineva să discute cu el. E exploziv și marcheză. Poate să câștige fără probleme 100.000 de euro pe lună”, a spus Adrian Ilie, potrivit Fanatik.