Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de lângă București Superliga
Meciul dintre Metaloglobus și Dinamo poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Metaloglobus - DinamoMetaloglobusDinamo
Dinamo vine după o victorie în ultima etapă cu FCSB, scor 4-3, prima din acest sezon, și urmărește un nou meci de trei puncte împotriva nou-promovatei Metaloglobus, care a acumulat un singur punct după primele patru runde.

Entuziasmați după succesul în fața rivalei FCSB, fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuțul stadion din Clinceni, pe care Metaloglobus dispută meciurile de pe teren propriu cu Superligă.

Suporterii ”câinilor” au umplut atât ambele peluze, cât și tribuna a doua a stadionului de lângă București, așa cum se poate observa din fotografiile surprinse de reporterul PRO TV prezent la meci.

Echipele de start din Metaloglobus - Dinamo:

  • Metaloglobus: Gavrilaș - Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio - D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir - Huiban, A. Irimia
  • Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Charalampos - D. Armstrong, Al. Pop, Musi
  • Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
