Parma - Crotone, LIVE de la ora 19:00 | Dennis Man, anuntat titular in meciul cu ultima clasata din Serie A! Echipa probabila a Parmei 

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Serie A pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Astazi, Parma primeste vizita celor de la Crotone, in etapa a 33-a din Serie A.

Inaintea acestei partide, echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila este penultima in clasament, cu 20 de puncte, avand cu 5 puncte mai mult decat Crotone, care ocupa ultimul loc in Serie A.

Cele doua echipe au sanse minime de a se mentine in prima liga din Italia, Crotone fiind retrogradata matematic in cazul unui esec in aceasta seara.

"Asa cum am spus si inaintea meciului cu Juventus, va trebui sa pregatim fiecare meci cu cea mai inalta determinare si sa incercam sa obtinem cel mai bun rezultat posibil.

Crotone este o echipa care practica un fotbal proactiv si nu se teme de niciun adversar. De asemenea, au si un atacant, Simy, care a marcat multe goluri in acest sezon.

Niciun sportiv nu joaca cu gandul ca va pierde, iar ei vor face la fel. Trebuie sa castigam cu orice pret, indiferent daca jucam bine sau rau, nu ma intereseaza", a declarat antrenorul Parmei, Roberto D'Aversa.

Potrivit jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport, Dennis Man va fi titular in aceasta seara, in timp ce Valentin Mihaila va incepe meciul, cel mai probabil, pe banca de rezerve.

Partida dintre Parma si Crotone este programata de la ora 19:00 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.

Echipa probabila a Parmei: Colombi - Busi, Bani, Osorio, Pezzella - Hernani, Brugman, Kurtic - Man, Pelle, Karamoh