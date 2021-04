Le sclipesc ochii dupa Man! E dorit in locul lui Ribery. Ce afacere poate sa faca Parma in vara

Dennis Man ar putea fi inlocuitorul lui Frank Ribery la Fiorentina.

Jucatorul roman este urmarit de clubul de pe Artemio Franchi si ar putea face pasul in vara, pentru a-l inlocui pe francez, care isi incheie contractul. Conform Fantamaster, Fiorentina este dispusa sa il cumpere pe Man.

Parma ar dori sa obtina 15 milioane de euro pentru Man, insa pretul ar putea fi mai mic, din cauza situatiei clubului la care este legitimat in prezent. Fiorentina isi doreste sa il imprumute pe Man, cu obligativitate de cumparare la finalul sezonului urmator in cazul atingerii unor clauze de performanta.



Parma este pe locul 19 in Serie A si mai are doar sanse teoretice de salvare. Din pricina retrogradarii, Roberto D'Aversa ar putea fi nevoit sa renunte la cativa jucatori importanti. Pentru Parma, Man a marcat doua goluri si a reusit o pasa decisiva.

Ribery este o legenda a clubului Bayern Munchen, pentru care a evoluat in 425 de meciuri, a marcat 124 de goluri si a oferit 182 de pase decisive. Stade Brest (3 meciuri/1 gol/1 pasa de gol), Galatasaray (17/1/1), Metz(21/2/3) si Olympique Marseille (89/18/20) sunt celelalte formatii din cariera francezului. Pentru Fiorentina a marcat 5 goluri si a oferit 10 pase decisive in 46 de meciuri, in timp ce la selectionata a marcat 16 goluri in 81 de prezente. In 2013 castiga Champions League cu Bayern, iar in 2014 primea premiul UEFA pentru cel mai bun jucator din Europa.